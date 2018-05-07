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Штыком и пером: сколько башкирских писателей пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Штыком и пером: сколько башкирских писателей пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной

Фото: Книжная палата РБ

Штыком и пером: сколько башкирских писателей пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

«Убей, сын мой, фашиста!», «Больше нефти, товарищи!», «Подымайся, Урал!» — так звучали названия книг в годы войны. Восемнадцать башкирских писателей пали смертью храбрых на поле брани, рассказала газета «Советская Башкирия» в мае 1980 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

С началом Великой Отечественной войны начался иной отсчет времени, когда поступки и действия человека оценивались прежде всего тем, какой вклад внес он в дело победы над фашизмом. Присягая на верность Родине, ушли на фронт и многие башкирские писатели. Восемнадцать из них «пали смертью храбрых на поле брани, не успев осуществить своих планов, не успев написать главных своих книг», сообщает издание.

Тридцать башкирских писателей вернулись с поля боя, отмеченные ранами и наградами, продолжают в газете. Писатели в солдатских шинелях несли людям слово правды о войне и победе. Вот как звучали тогда названия книг: «Убей, сын мой, фашиста!», «Отомсти, патриот!», «Больше нефти, товарищи!», «Подымайся, Урал!». По-новому, сильно и страстно зазвучали тогда голоса народных поэтов Башкирии Сайфи Кудаша и Рашита Нигмати, поэта-орденоносца Баязита Бикбая, писателей Сагита Агиша, Гарифа Гумера, Акрама Вали. Как отмечается, «произведения были написаны по горячим следам событий, на ходу, в перерывах между выходом очередного номера газеты или между боями».

Война и подвиг советского народа на войне послужили основой значительных книг всей многонациональной литературы страны. «К ним нужно отнести книги участника Великой Отечественной войны писателя Анвера Бикчентаева. Его повесть об Александре Матросове и другие военно-патриотические произведения давно стали достоянием всесоюзного читателя», — говорится в газете. Участник войны, кавалер восьми боевых орденов Денис Исламов обогатил библиотеку военной книги своим романом «Дорога Москвы», в котором «глубоко и правдиво показал истоки массового героизма советских воинов».

После войны период развития переживала военная документалистика. Среди произведений этого плана в газете отмечают книгу дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева «Штурмовики идут на цель», документальные повести Вазиха Исхакова о легендарном комдиве Бахтизине, генерале Чанышеве.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, день победы, 9 мая, ветераны
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