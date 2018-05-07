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7 мая Понедельник

Уфа   °

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» заложила «Аллею Героев» в селе Ауструм

ОБЩЕСТВО

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» заложила «Аллею Героев» в селе Ауструм Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» заложила «Аллею Героев» в селе Ауструм Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Башкортостан приняла участие во всероссийской акции по посадке деревьев «Аллея Героев», приуроченной ко Дню труда. Представители Народного фронта разбили яблоневый сад в селе Ауструм Иглинского района, сообщили в региональном штабе.

Мероприятие поддержали ветераны труда, школьники и местные жители.

«Когда-то Ауструм был центром большого и крепкого колхоза «Заветы Ильича», — рассказала представитель команды «Молодежки ОНФ» Ксения Егошина. — В новейшее время колхоз был расформирован, на его базе возникло другое хозяйство. Но живы по сей день трудовые традиции, заложенные многими поколениями сельчан. И пусть этот  яблоневый сад станет символом благодарности всем труженикам села. А ухаживать за ним в дальнейшем будут ученики местной школы, которые вместе с нами сажали деревья».

По словам общественников, место для яблоневой аллеи было выбрано не случайно.Она гармонично дополнила территорию около обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны жителям Ауструма.

Всероссийская акция по посадке деревьев «Аллея Героев» 5 мая прошла во многих регионах страны. Также представители «Молодежки ОНФ» привели в порядок аллеи, которые были высажены в октябре, в ходе акции «Герои среди нас», посвященной Дню подразделений специального назначения. Тогда общественники заложили в Уфе сосновую аллею на территории кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Теги: Аллея Героев
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