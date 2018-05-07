Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на День Победы Фото: Олег Яровиков Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на День Победы Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в ближайшие дни.

На этой неделе в результате прохождения через территорию республики атмосферных фронтов погода сохранит свою неустойчивость.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 мая местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем по северу до умеренных, локально грозы. Температура воздуха ночью составит +1,+6, днем +14,+19 градусов.

В среду, 9 мая, в День Победы территория республики окажется в теплом секторе северо-западного циклона. Прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами при порывистом ветре. Температура воздуха днем 13-18 градусов. В южных и юго-западных районах республики вероятность осадков небольшая, при менее плотной облачности температура воздуха повысится до 18-23 градусов.

В Уфе праздничный день также не обойдется без дождей кратковременного характера, специалисты обещают 16-18 градусов тепла.

10 мая погоду определит более холодная воздушная масса, температура воздуха понизится ночью до +1,+6, днем до 9-14, по югу республики до 19 градусов. Небольшие кратковременные дожди сохранятся местами.