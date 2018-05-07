УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Лучшие воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве. Поездка в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала поощрением и для 10 воспитанников Башкирского кадетского корпуса ПФО им. А.В. Доставалова за отличную учебу, призовые места в олимпиадах, спортивных соревнованиях, сообщили в аппарате ГФИ.

Парад Победы в столице России — это важное и ответственное мероприятие, которое показывает мощь российской армии. В нем задействованы большое количество современной техники, авиация, представители всех родов войск, гражданские лица, гости из других стран.

Все участники генеральной репетиции парада прошли ровно так же, как это будет 9 мая, с точностью до минуты. В этом году в праздничном шествии в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 12 тысяч человек личного состава Вооружённых Сил Российской Федерации, представлено свыше 150 единиц техники, в том числе новейшие образцы вооружения. По брусчатке проехали боевые роботы семейства «Уран» и грозные «Терминаторы», показавшие свою эффективность в Сирии. Над Красной площадью впервые пролетели новейшие истребители Су-57 и беспилотные летательные аппараты «Корсар». Большой интерес всегда к авиационным группам высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи».

9 мая наблюдать за этим красочным зрелищем будут главные гости — ветераны Великой Отечественной войны, герои Отечества, труженики тыла, представители общественных организаций и государственных структур, педагоги и школьники. К основным мероприятиям также относятся шествие «Бессмертный полк» и тематические программы на Поклонной горе, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника станет грандиозный салют.

Кроме репетиции Парада Победы воспитанники кадетских корпусов ПФО смогли увидеть достопримечательности Москвы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, музея Вооружённых Сил, парка «Зарядье».

Напомним, кадетские корпуса ПФО создаются с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. В рамках проекта созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Чувашский, Пермский и Нижегородский кадетские корпуса Приволжского федерального округа.