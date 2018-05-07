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УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии Дня Победы, в Уфе государственным автономным учреждением науки РБ «Башкирская энциклопедия» при содействии регионального общественного молодёжного добровольческого движения «Вместе» выпущено новое издание — военно-патриотическое лото «Предметы личного пользования солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Игра входит в серию развивающих игр-лото «Портрет Башкортостана». Издание подготовлено с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Автор проекта и автор-составитель — кандидат педагогических наук, доцент кафедры БГПУ им. М. Акмуллы, специалист по работе с молодежью регионального общественного молодёжного добровольческого движения «Вместе» Екатерина Савельева. Предметы личного пользования предоставлены Республиканским музеем Боевой Славы, Национальной библиотекой Республики Башкортостан им. Ахмет-Заки Валиди, семьей Савельевых. Военно-историческое лото предназначено для детей и взрослых, а также для лиц с нарушениями зрения.

Цель лото — с помощью обычных личных вещей участников Великой Отечественной войны познакомить игроков с солдатскими буднями, личным пространством бойцов, трогательно сберегаемым в сложных фронтовых условиях, с их заботами и надеждами.

Лото входит в разряд игр, направленных на развитие психических процессов — памяти, внимания, восприятия, развивает творческую активность, формирует интерес к дальнейшему самостоятельному поиску информации, способствует расширению эрудиции, развитию речи, структурированию знаний.

В комплект игры входят 24-парные карточки с изображениями предметов личного пользования солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны, брошюра, диск, упаковка с шестью предметами для определения их на ощупь: хознабор (без иголок), атрибуты знаков отличия — пуговица с солдатского кителя, звездочка с солдатской пилотки, знак «Гвардия». Особый интерес у участников вызывают 3D-копия солдатского медальона времен войны и 3D-копия пряжки с солдатского ремня.

«Творческие задания для закрепления пройденного материала в лото построены таким образом, чтобы участники игры имели возможность обогащать, раскрывать разнообразные чувства и сенсорные впечатления. Участники игры учатся складывать фронтовое письмо-треугольник, сочинять загадки, изображать предметы и исполнять песни военных лет хором», — пояснила автор проекта Екатерина Савельева.