Персональные поздравления Владимира Путина получат 44 тысячи ветеранов Башкирии Фото: Олег Яровиков Персональные поздравления Владимира Путина получат 44 тысячи ветеранов Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

До 9 мая в Башкортостане Почта России доставит ветеранам войны и труженикам тыла 44 тысячи персональных поздравлений Президента России Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Из них 1 709 инвалидов и участников войны, 41 294 труженика тыла, а также несовершеннолетние узники концлагерей и те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкортостану.

В мае поздравления Владимира Владимировича получат 484 долгожителя-юбиляра республики. Так, вековой юбилей отметят пять ветеранов – жители Бакалинского, Куюргазинского районов, Благовещенска, Салавата и Туймазов. 55 долгожителям исполнится 95 лет. Еще 424 жителя Башкортостана отметят свое 90-летие.

У пяти участников Великой Отечественной войны, проживающих в Башкортостане, 9 мая сразу два праздника: День Победы и день рождения. Самому старшему из них в День Великой Победы в этом году исполнится 101 год.