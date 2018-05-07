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7 мая Понедельник

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В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра Фото: автор

В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра Фото: автор

УФА, 7 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики днем 7 мая ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. В этот день прогнозируются: местами небольшой дождь, по северо-западу до умеренного. Температура воздуха днем составит +11,+16, по югу до +21. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Теги: МЧС, предупреждение
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