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Жители Башкирии могут сдать макулатуру и получить денежный приз

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут сдать макулатуру и получить денежный приз Фото: Из открытых источников

Жители Башкирии могут сдать макулатуру и получить денежный приз Фото: Из открытых источников

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

14 мая в Башкирии стартует эко-марафон переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!» Соревнуются районы и города республики. Победителей обещают вручить денежные премии, благодарности и ценные призы. Продлится акция до 15 июня.

«К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Башкирии», — сообщили организаторы.

  Что делать?

— Собрать    ненужную макулатру (300 кг в одном месте);

— оставить    заявку на официальном сайте акции    www.сдай-бумагу.рф.

  «По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписания акции», — добавили представители акции.

Если район или город соберут более 100 тонн, то их ждут ценные призы:

1 место — 10 саженцев редких пород деревьев из главного ботанического сада РАН г. Москвы.

2 место – ЭкоКинофестиваль.

3 место– Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). В одном из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам.

Теги: макулатура, акция, Башкирия
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