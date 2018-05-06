Жители Башкирии могут сдать макулатуру и получить денежный приз Фото: Из открытых источников Жители Башкирии могут сдать макулатуру и получить денежный приз Фото: Из открытых источников

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

14 мая в Башкирии стартует эко-марафон переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево!» Соревнуются районы и города республики. Победителей обещают вручить денежные премии, благодарности и ценные призы. Продлится акция до 15 июня.

«К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Башкирии», — сообщили организаторы.

Что делать?

— Собрать ненужную макулатру (300 кг в одном месте);

— оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф.

«По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписания акции», — добавили представители акции.

Если район или город соберут более 100 тонн, то их ждут ценные призы:

1 место — 10 саженцев редких пород деревьев из главного ботанического сада РАН г. Москвы.

2 место – ЭкоКинофестиваль.

3 место– Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). В одном из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам.