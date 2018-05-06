В Уфе до 20 октября на двух улицах будет ограничено движение Фото: ИА «Башинформ» В Уфе до 20 октября на двух улицах будет ограничено движение Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в Советском районе вводится ограничение движения на улицах Кировоградская и Златоустовская. Причина — проведение ремонтных работ.

Ограничение продлится до 20 октября 2018 года. Проезд по данным улицам будет возможен только по половине проезжей части. Во время укладки асфальта улицы будут перекрыты полностью.

Златоустовская улица будет закрыта для движения от Большой Гражданской до Речной, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Советского района.

Напомним, за ходом работ жители башкирской столицы могут следить по интерактивной карте.