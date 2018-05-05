Солдатская каша, духовой оркестр и праздничный салют: как в Уфе отметят День Победы Фото: Олег Яровиков Солдатская каша, духовой оркестр и праздничный салют: как в Уфе отметят День Победы Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Управление культуры и администрации районов Уфы опубликовали программу празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в столице Башкирии пройдут торжественные шествия, возложения цветов, культурно-массовые, спортивные, социально-благотворительные и другие мероприятия.

«Бессмертный полк»

В этом году к Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» Уфа присоединится уже в пятый раз.

Тысячи людей пройдут по проспекту Октября от остановки «Спортивная» до бульвара Славы. Акция пройдет с 12.00 до 13.00.

Солдатская каша

Во многих парках башкирской столицы будут организованы праздничные концерты. Одним из обязательных атрибутов праздника Победы является организация военно-полевой кухни. Угощать солдатской кашей ветеранов Великой Отечественной войны и тыла будут в парке Победы, парке им. М. Гафури, Демском парке культуры и отдыха, парке им. Якутова и других.

Площадь Ленина: духовой оркестр и салют

По традиции, именно на площади Ленина развернутся основные праздничные мероприятия.

В 10.00 здесь начнется выступление духового оркестра Городского дворца культуры.

После шествия «Бессмертного полка» праздничная программа продолжится. Здесь выступят:

15.00-16.30: самодеятельные коллективы-лауреаты и дипломанты смотра-конкурса «Мир без войны»;

16.30-17.30: артисты Уфимской детской филармонии;

17.30-18.30: артисты Городского культурно-досугового центра;

18.30-19.30: фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас»;

19.30-21.00: участники концертной программы «Нам не нужна война» телеканала «Туган тел»;

21.00-22.00: солисты и творческие коллективы Городского Дворца культуры.

В 22.00 праздник завершится традиционным салютом.

Парк им. М. Гафури: сборка автомата и мастер-классы

Праздничная программа «Весна Победы» пройдет в парке им. М. Гафури с 12.30 до 18.00.

Здесь будут работать тематические площадки, рассчитанные на гостей разного возраста.

На площадке смотра строя и песни школьники — участники патриотической смены «Гвардия России» покажут свои умения в марше и строевой песне, элементы рукопашного боя, сборку – разборку автомата. Здесь же попробовать собрать и разобрать автомат сможет любой желающий.

На площадке декоративно-прикладного творчества пройдут мастер-классы по изготовлению открыток и поделок.

На новой сцене парка им. М.Гафури в 12.30 часов артисты Театра юного зрителя покажут музыкально-литературную композицию «Если мы войну забудем – вновь придет война…».

В 13.00 начнется праздничный концерт.

Рядом со сценой будет организован конкурс рисунков на асфальте. Также будут работать игровые площадки для детей, подростков и молодежи.

Демский парк: площадка художников и шахматный турнир

В парке культуры и отдыха «Демский» 9 мая пройдет интерактивная театрализованная программа «Мы этой памяти верны».

Концерт на главной сцене начнется в 12.00.

По всему парку будут организованы тематические зоны: выставка патриотического клуба «Поиск», площадка художников — арт-объект «Победа», поэтическая площадка «Победа в сердце каждого», военизированная эстафета «Кубок Победы», площадка ДОСААФ «Служу России!», шахматный турнир, музыкальная площадка для детей «И шел за Родину солдат!», мастер-классы по изготовлению открыток «Цветущий май».

Черниковка: фестиваль футбола и экскурсии

В уфимском парке Победы в 10.00 начнется праздничная программа, которая включает в себя «Вахту Памяти», концерт, выставки, экскурсии и многое другое.

В 10.00 на стадионе «Нефтяник» начнется Всероссийский фестиваль футбола «Большие звезды светят малым».

В 15.00 в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков» состоится районный турнир по шахматам между ветеранами и юнармейцами, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.