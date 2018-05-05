В Уфе утвердили проект новой трамвайной линии, которая свяжет север и юг города Фото: Олег Яровиков В Уфе утвердили проект новой трамвайной линии, которая свяжет север и юг города Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе утвержден проект планировки и межевания территории улиц Комсомольской, Российской и бульвара Саит-Галиева. Предполагается, что по этим улицам пройдут трамвайные пути, которые свяжут южную и северную части Уфы.

Длина трамвайной линии составит 6,3 км. Она свяжет остановку «Госцирк», где сейчас расположено трамвайное кольцо, с существующими путями на улице Трамвайной. Старое кольцо демонтируют, новое появится в квартале, ограниченном проспектом Октября, бульваром Саид-Галиева, улицей Комсомольской и местным проездом.

Проектировщики планируют, что трамваи будут ходить по Комсомольской и Российской по специально выделенной полосе шириной 10 метров, она расположится с правой стороны улицы (относительно направления на север). Трамвайная линия будет отделена от проезжей части пятиметровой полосой, эту территорию предполагается озеленить и оборудовать остановками. Сама проезжая часть при этом сузится до четырех полос (сейчас их шесть).

На новом участке планируют сделать восемь остановок: «Кинотеатр Искра», «Глумилино», «ТК Ильинский», «Кольская», «Российский переулок», «Главархитектура», «Башинвестбанк» и «Парк им. Калинина». Максимальная скорость движения трамвая составит 24 км/ч.