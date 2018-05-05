Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.20 ↓

EUR 75.63 ↑

5 мая Суббота

Уфа   °

Жительница Башкирии потеряла ребенка из-за менингита

ОБЩЕСТВО

Жительница Башкирии потеряла ребенка из-за менингита Фото: Ксения Калинина

Жительница Башкирии потеряла ребенка из-за менингита Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Нефтекамске выявлен случай заражения менингококковой инфекцией – болезнь обнаружили у беременной женщины, которая поступила в родильное отделение Нефтекамской городской больницы из Янаульского района. Об этом сообщает портал «ПроНефтекамск» со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора в Нефтекамске.

К сожалению, спасти ребенка не удалось, сейчас женщина находится в реанимации в Уфе. Всех, кто контактировал с больной, обследовали врачи. В течение инкубационного периода они будут находиться под наблюдением медиков. Двоих членов семьи заболевшей женщины, которые являются носителями инфекции, увезли в больницу Янаула.

Напомним, ранее в Нефтекамске был выявлен очаг заболевания менингитом, инфекцию обнаружили в коррекционной школе-интернате для детей-инвалидов. По словам эпидемиологов, новый случай заболевания никак не связан с предыдущими.

Теги: менингит, инфекция, здоровье, беременность
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин изгонял бесов - видео
В самом центре Уфы - на площади перед фонтаном «Семь девушек» состоялось необычное действо.  Как сообщили очевидцы, поздним вечером 4 мая участник мис
В День Победы в Уфе будет +20
По прогнозам Гидрометцентра России, днем 9 мая в Уфе будет +20 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В ближайшие дни небо
В Башкирии жильцы многоквартирного дома пожаловались на нашествие мышей
В Башкортостане жильцы многоквартирного дома по улице Бурангулова в Мелеузе пожаловались в общественную организацию защиты прав потребителей «Граждански
В Башкирии в выходные прогнозируются заморозки до -5 градусов
В Башкортостане в ближайшие дни похолодает. По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть