Жительница Башкирии потеряла ребенка из-за менингита Фото: Ксения Калинина Жительница Башкирии потеряла ребенка из-за менингита Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Нефтекамске выявлен случай заражения менингококковой инфекцией – болезнь обнаружили у беременной женщины, которая поступила в родильное отделение Нефтекамской городской больницы из Янаульского района. Об этом сообщает портал «ПроНефтекамск» со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора в Нефтекамске.

К сожалению, спасти ребенка не удалось, сейчас женщина находится в реанимации в Уфе. Всех, кто контактировал с больной, обследовали врачи. В течение инкубационного периода они будут находиться под наблюдением медиков. Двоих членов семьи заболевшей женщины, которые являются носителями инфекции, увезли в больницу Янаула.

Напомним, ранее в Нефтекамске был выявлен очаг заболевания менингитом, инфекцию обнаружили в коррекционной школе-интернате для детей-инвалидов. По словам эпидемиологов, новый случай заболевания никак не связан с предыдущими.