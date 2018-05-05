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5 мая Суббота

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Рустэм Хамитов посетил детский сад в строящемся микрорайоне Киргиз-Мияков

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов посетил детский сад в строящемся микрорайоне Киргиз-Мияков

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов посетил детский сад в строящемся микрорайоне Киргиз-Мияков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Миякинский район Глава Башкортостана Рустэм Хамитов осмотрел детский сад № 5 в новом строящемся микрорайоне села Киргиз-Мияки.

Дошкольное учреждение начало работу в 2015 году. Сегодня его посещают 120 детей, которые занимаются в шести группах.

Общая площадь земельного участка – около 13 тысяч кв. м. Территория распределена на две зоны: хозяйственную и игровую. В хозяйственной части находятся блочная модульная котельная, дизельная электростанция, пожарные резервуары. В игровой зоне расположены велодорожка, спортивная площадка. На каждом групповом участке есть теневые навесы, игровое оборудование. Для наблюдения за изменениями в природе детьми оборудована метеостанция.

– Нормальный, хороший детский сад. Главное, что вы довольны, – сказал руководитель республики.

Рустэм Хамитов поинтересовался перспективами развития микрорайона и достаточностью мест в детском саду для жителей этой территории. Глава района Ришат Актуганов сообщил, что в настоящее время под застройку подготовлено 770 участков. В этом случае, по мнению Главы региона, может понадобиться ещё одно дошкольное учреждение. Но при принятии решений прежде всего необходимо учитывать демографические тенденции.

Теги: глава рб, детские сады
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