В Башкирии котенок проехал 100 километров под капотом автомобиля Фото: Равиль Бикташев

В Башкирии котенок проехал 100 километров под капотом автомобиля Фото: Равиль Бикташев

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Необычную находку обнаружил под капотом своего автомобиля уфимец Равиль Бикташев. Приехав в автосервис, мужчина услышал в области двигателя… мяуканье.

«Котенок этот наш: я живу в частном доме в деревне Локотки. Около полутора месяцев назад кошка принесла двух котят, — рассказал агентству «Башинформ» Равиль Бикташев. – Утром я вышел во двор, чтобы завести машину – собирались с семьей в деревню. По двору бегал один котенок, где второй – я не обратил внимания».

Равиль дождался, пока выйдет семья, отвез домочадцев в Иглино и направился в сервис – обнаружить «путешественника» удалось лишь спустя полтора часа.

«Сначала мы хотели отдать его, но теперь, думаю, оставим, — говорит Равиль. – Имени у котенка еще нет — когда вернемся из Иглино, подумаем, как его назвать».