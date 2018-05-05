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5 мая Суббота

Уфа   °

В Башкирии котенок проехал 100 километров под капотом автомобиля

ОБЩЕСТВО

В Башкирии котенок проехал 100 километров под капотом автомобиля

Фото: Равиль Бикташев

В Башкирии котенок проехал 100 километров под капотом автомобиля

Фото: Равиль Бикташев

УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Необычную находку обнаружил под капотом своего автомобиля уфимец Равиль Бикташев. Приехав в автосервис, мужчина услышал в области двигателя… мяуканье.

«Котенок этот наш: я живу в частном доме в деревне Локотки. Около полутора месяцев назад кошка принесла двух котят, — рассказал агентству «Башинформ» Равиль Бикташев. – Утром я вышел во двор, чтобы завести машину – собирались с семьей в деревню. По двору бегал один котенок, где второй – я не обратил внимания».

Равиль дождался, пока выйдет семья, отвез домочадцев в Иглино и направился в сервис – обнаружить «путешественника» удалось лишь спустя полтора часа.

«Сначала мы хотели отдать его, но теперь, думаю, оставим, — говорит Равиль. – Имени у котенка еще нет — когда вернемся из Иглино, подумаем, как его назвать».

Теги: животные, автомобили
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