УФА, 5 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Волонтеры РОО «Поиск детей – Уфа» сообщили о поисках жителя республики.

67-летния Фарит Шафиев вышел из своего дома в селе Красный Ключ Нуримановского района Башкирии около часа дня 26 апреля. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы седые, глаза темно-серые.

Есть шрам после операции на животе.

Во что был одет: шапка вязаная, темно-серая; рубашка фланелевая в клетку бело-серого цвета, серая болоньевая куртка, коричневые брюки, черные кожаные ботинки.

Если вы знаете о том, где он может находиться, звоните в полицию (02, 020 (для мобильных)) или по телефонам волонтеров: 8-927-969-89-19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей — Уфа»), 89173835687 (координатор по Нуримановскому району).