В Уфе изменится маршрут движения троллейбусов
В Уфе изменится маршрут движения троллейбусов Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе изменится маршрут движения троллейбусов Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В столице Башкирии из-за ремонта дорожного полотна по улице Космонавтов на участке от Комарова до Первомайской изменится маршрут некоторых троллейбусов. Ограничение будет действовать с 8 часов 5 мая до 24 часов 6 мая.
№1 «Монумент Дружбы – Бульвар Славы»;
№13 «Мкр-н Белореченский – Троллейбусное депо №1»;
№22 «Ледовый дворец «Уфа-Арена» — Бульвар Славы».
Движение маршрута №4 «Троллейбусное депо №2 – Северный автовокзал» будет приостановлено.