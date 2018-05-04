Рустэм Хамитов провёл заседание Координационного совета по проекту «Бережливое правительство» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание Координационного совета по проекту «Бережливое правительство» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл первое заседание Координационного совета по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» в регионе.

– К реализации этого проекта у нас приступили 14 органов государственной власти. Уже появились первые позитивные результаты, – сказал руководитель республики. – Но есть и первые отставания от графика, которые тоже фиксируются.

О ходе исполнения плана мероприятий по реализации пилотного проекта «Бережливое правительство» доложил руководитель проектного офиса, управляющий делами Главы Башкортостана Ринат Шагалин. По его словам, на сегодняшний день завершён организационный этап. Всеми государственными органами, участвующими в проекте, утверждены дорожные карты, тактические планы их реализации. Создан единый информационный портал, на котором размещены все необходимые материалы. Организован сбор проблем и предложений как от сотрудников министерств и ведомств, так и от их посетителей.

– Типичными проблемами практически во всех органах власти являются длительное рассмотрение документов, непонятные, формальные ответы гражданам, иногда не позволяющие применить их на практике, – отметил Ринат Шагалин. – А ведь именно по этой работе граждане оценивают эффективность государственного управления.

Для решения этой задачи предлагается создать единую службу по работе с обращениями граждан, которые поступают в органы власти в бумажном, электронном виде, а также по телефону.

– Заявитель должен получить структурированный по единому шаблону ответ с конкретной инструкцией по существу вопроса, а не многочисленные отсылки на нормативно-правовые акты, в которых достаточно сложно разобраться неподготовленному человеку, – уточнил Ринат Шагалин.

Для удобства граждан будет внедрен единый телефонный номер, на который жители республики смогут позвонить и в формате справки узнать ход рассмотрения своего обращения или получить иную консультацию по интересующему вопросу.

Кроме того, на портале «Электронная приёмная органов власти РБ» предлагается разместить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. На основе анализа существующей базы обращений граждан будут разработаны понятные инструкции для жителей республики, по которым они смогут решить свой вопрос без длительных обращений в госорганы.

Со второго полугодия запланировано организовать работу по внедрению принципов бережливого производства и на муниципальном уровне. Для повышения профессиональных знаний чиновников на базе Центра профессиональных компетенций БАГСУ будет сформирован учебный центр.

Рустэм Хамитов поддержал озвученные предложения. По итогам заседания он подписал протокол, в котором содержатся конкретные поручения министерствам и ведомствам, а также сроки их исполнения.

Напомним, что федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии госкорпорации «Росатом». Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Кроме Башкортостана, в проекте участвуют Адыгея, Северная Осетия – Алания, Кировская и Рязанская области, Ханты-Мансийский АО.