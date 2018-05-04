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4 мая Пятница

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Жительница Кумертау напечатала и использовала поддельные двухтысячные купюры

ОБЩЕСТВО

Жительница Кумертау напечатала и использовала поддельные двухтысячные купюры Фото: Олег Яровиков

Жительница Кумертау напечатала и использовала поддельные двухтысячные купюры Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Полиция Кумертау задержала местную жительницу, подозреваемую в сбыте фальшивых денег. Как рассказали в городской прокуратуре, в апреле текущего года женщина заказала в местной типографии упаковку поддельных двухтысячных купюр, объяснив, что это нужно для свадебных конкурсов.

Однако, получив заказ, женщина использовала несколько купюр для покупок, замазав специальным карандашом надписи «не является платежным средством». Один из продавцов распознал подделку и задержал фальшивомонетчицу.

Уголовный кодекс предусматривает за такие преступления суровое наказание. Даже небольшой ущерб карается лишением свободы от пяти до семи лет и штрафом до 1 млн рублей.

Теги: фальшивомонетчики
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