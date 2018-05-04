Константин Толкачёв наградил победителей конкурса «Я помню. Я горжусь» Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Константин Толкачёв наградил победителей конкурса «Я помню. Я горжусь» Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе состоялось награждение победителей и призеров Республиканской олимпиады по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов «Я помню. Я горжусь». Награды 40 школьникам и их наставникам вручал Председатель парламента республики Константин Толкачев. Поздравить победителей также пришли депутаты Государственного Собрания Юмабика Ильясова, Эльвира Аиткулова, Александр Дегтев, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, представители Общественной палаты республики, администрации Уфы, общественных организаций.

Олимпиада проводится в течение пяти лет Общественным комитетом по развитию и поддержке образовательных проектов «Виктори» при содействии депутатов Госсобрания и регионального отделения Всероссийского военно-исторического общества, которое возглавляет Константин Толкачев.

«В первый год олимпиада проводилась только для города Уфы, но с каждым годом масштаб мероприятия расширялся, охватывая все новые школы, районы, города, – сказал Председатель Государственного Собрания. – И если в 2011–2012 учебном году в олимпиаде участвовали чуть более семи тысяч школьников, то в этот раз число участников превысило 100 тысяч учащихся из 45 муниципалитетов республики. Более 24 тысяч ребят стали победителями школьного этапа олимпиады, 1 306 школьников вышли на республиканский этап, заняв призовые места на муниципальном».

Константин Толкачев отметил также, что Великая Отечественная война, сохранению правдивой памяти о которой посвящена олимпиада, всегда была важной, священной и болезненной темой для наших соотечественников.

«Победа советского народа над фашизмом – одно из величайших событий мировой истории и яркий весенний праздник, который мы все помним с детства. Пожалуй, он именно потому нам так дорог, что в республике, в стране в целом нет ни одной семьи, которую эта война так или иначе не затронула бы, – подчеркнул Председатель парламента. – Очень важно передать память об этом событии следующим поколениям. Это важно для того, чтобы человечество не повторяло ошибок прошлого, чтобы поддержать мир на планете. И это особенно важно сейчас, когда предпринимаются попытки переписать историю, которую создавали наши предки. Каждый из вас своим участием в олимпиаде вносит свой вклад в большое общее дело по сохранению исторической правды».

Константин Толкачев поблагодарил детей и их учителей за активное участие в олимпиаде, пожелал дальнейших успехов в учебе и поздравил с приближающейся очередной годовщиной Победы.