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4 мая Пятница

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В Башкирии жильцы многоквартирного дома пожаловались на нашествие мышей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии жильцы многоквартирного дома пожаловались на нашествие мышей Фото: группа «Гражданский патруль», Vk

В Башкирии жильцы многоквартирного дома пожаловались на нашествие мышей Фото: группа «Гражданский патруль», Vk

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане жильцы многоквартирного дома по улице Бурангулова в Мелеузе пожаловались в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» на нашествие мышей.

По информации правозащитников, только за одни сутки местная жительница поймала в мышеловку почти десяток грызунов.

«Мыши нас просто атакуют. Управляющая компания бездействует. Ловим своими силами, но ведь от них вся зараза. Мы устали с ними бороться. Это какой-то кошмар. У нас маленький ребёнок, что делать, я не знаю. Ничего на балконе нет, касающегося пищи», — цитирует организация слова женщины.

По словам представителя «Гражданского патруля» Максима Жилина, в организацию обратился житель Мелеуза, он представил материалы и подал жалобу. В данном доме указанная проблема не одного дня: мыши стали атаковать жильцов с февраля текущего года.

«К нам поступила информация конкретно по одному дому, но мы направили обращение в ГЖИ и Роспотребнадзор, чтобы они провели проверку в соседних домах в связи со сложившейся ситуацией», — сказал представитель организации.

Агентству «Башинформ» представитель управляющей компании сообщил, что они в курсе ситуации.

«Мы проводим дератизацию и дезинфекцию домов два раза в год. Примерно два месяца назад к нам в устной форме — по телефону — поступила жалоба от жильца дома по улице Бурангулова. Мы провели обработку. Ближайшая дератизация пройдет по графику — сегодня либо завтра, в том числе и в этом доме», — сказала юрисконсульт управляющей компании Юлия Федосова.

Теги: Роспотребнадзор, ЖКХ, УЖХ
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