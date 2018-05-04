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4 мая Пятница

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Организаторы рассказали, как в Уфе пройдет акция «Бессмертный полк»

ОБЩЕСТВО

Организаторы рассказали, как в Уфе пройдет акция «Бессмертный полк» Фото: администрация Уфы

Организаторы рассказали, как в Уфе пройдет акция «Бессмертный полк» Фото: администрация Уфы

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

9 мая в Уфе пройдет акция «Бессмертный полк». Как сообщили организаторы, шествие начнется в 12.00 от остановки «Спортивная» на проспекте Октября до «Бульвара Славы».

Начало колонны формируется около Госцирка, во главе колонны пойдет знаменная группа, далее колонны районных администраций со школьниками и их родителями. В районе улицы Шафиева будут формироваться колонны студентов вузов и ссузов. Члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы готовятся к шествию перед ними, в квартале 50 лет СССР — Шафиева.

Уфа присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году. В 2017-м в ней приняло участие около 53 тысяч человек.

Теги: бессмертный полк, 9 мая
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