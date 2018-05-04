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4 мая Пятница

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В Башкирии в выходные прогнозируются заморозки до -5 градусов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в выходные прогнозируются заморозки до -5 градусов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в выходные прогнозируются заморозки до -5 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в ближайшие дни похолодает. По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов, по югу до 21. МЧС ранее предупредило о грозах и порывах ветра 17-22 м/с.

В субботу, 5 мая, ночью местами ожидается небольшой дождь, в горных районах со снегом, днем без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3, на почве заморозки до 0,-3, днем 10-15.

В воскресенье, 6 мая, осадков не ожидается. Днем по западу республики пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,-4, на почве заморозки 0,-5, днем 12-17.

Теги: погода
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