В Башкирии на субботниках собрали 16 тысяч тонн мусора Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на субботниках собрали 16 тысяч тонн мусора Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Башкирии во время субботников собрали и вывезли на полигоны около 16 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, посадили 4 425 деревьев, отремонтировали 84 тысячи квадратных метров дорог, 33,6 тысячи погонных метров заборов и фасадов зданий. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики рассказал министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.

По словам руководителя ведомства, по итогам экологических субботников убрано больше половины территории населенных пунктов в Башкирии. Основные мероприятия завершатся до 12 мая.