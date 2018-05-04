В Башкирии на субботниках собрали 16 тысяч тонн мусора
В Башкирии на субботниках собрали 16 тысяч тонн мусора Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии на субботниках собрали 16 тысяч тонн мусора Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 4 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
В Башкирии во время субботников собрали и вывезли на полигоны около 16 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, посадили 4 425 деревьев, отремонтировали 84 тысячи квадратных метров дорог, 33,6 тысячи погонных метров заборов и фасадов зданий. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики рассказал министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев.
По словам руководителя ведомства, по итогам экологических субботников убрано больше половины территории населенных пунктов в Башкирии. Основные мероприятия завершатся до 12 мая.