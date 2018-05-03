УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Автопробег «Уральский доброволец» пройдет по территории Башкортостана. Межмуниципальный автопробег будет организован к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автопробег стартует 5 мая на площади Коммунаров в Екатеринбурге. Затем его маршрут пройдет через г. Красноуфимск, где будет организован митинг на мемориале Аллея Памяти. Некоторые участники посетят памятные места и возложат цветы на мемориале «Тем, кто ковал победу» и к памятнику Салавату Юлаеву.

Другая группа отправится на Паровоз-памятник Л1699 — Памятник работникам вагонного депо, погибшим в годы ВОВ. Здесь к участникам присоединятся еще несколько машин и колонна двинется в пос. Натальинск.

На границе с Башкортостаном состоится встреча делегаций Свердловской области и Башкортостана.

На Центральной площади с. Большеустьикинское Мечетлинского района запланирован митинг-концерт. Затем автопробег направится в Уфу, где и завершится акция.

6 мая в г. Уфе участники автопробега возложат цветы к памятнику Салавата Юлаева. В Парке Победы состоится также возложение цветов к памятнику Героям Советского Союза А. Матросову (Шакирьяну Мухамедьянову) и Минигали Губайдуллину, к бюстам двух генералов-героев Великой Отечественной войны Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова.

Для гостей будет организована экскурсия по Республиканскому музею боевой славы.

Организатор автопробега — Красноуфимское отделение Свердловской региональной общественной организации сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир».