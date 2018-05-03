Башкирский центр «Ак тирмэ» выйдет на шествие «Бессмертного полка» в Москве с портретом генерала Шаймуратова Фото: Олег Яровиков Башкирский центр «Ак тирмэ» выйдет на шествие «Бессмертного полка» в Москве с портретом генерала Шаймуратова Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Участники московского Башкирского национально-культурного центра «Ак тирмэ» 9 мая примут участие в акции «Бессмертный полк».

«Мы собираемся выйти на парад в Москве в военной форме, с портретом генерала-майора Минигали Шаймуратова и знаменем легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, — рассказала руководитель БНКЦ «Ак тирмэ» Гульсина Батыршина. — Почтим память наших великих земляков, подаривших нам мирное небо над головой!».

Руководитель коллектива приглашает всех земляков, проживающих в Москве — тех, кто неравнодушен к памяти легендарных предков, принять участие в в акции «Бессмертный полк» вместе с ними.

Башкирский национально-культурный центр «Ак тирмэ» («Белая юрта») с 2014 года ведет в столице России деятельность по объединению земляков, сохранению и развитию башкирской культуры. Коллектив выступает на общегородских праздниках, межнациональных фестивалях. В репертуаре ансамбля — образцы башкирского фольклора — обряды, народные песни, танцы и произведения композиторов Башкортостана. В ноябре 2017 года БНКЦ «Ак тирмэ» способствовал реконструкции памятника и открытию нового мемориала на братской могиле в селе Тербуны Тербунского района Липецкой области, где покоятся погибшие воины 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В феврале 2018 года БНКЦ «Ак тирмэ» провел третий отчетный концерт, объединивший исполнителей Башкортостана, Ирана, Москвы и Санкт-Петербурга. В марте 2018 года коллектив принял участие в международном праздновании Навруза в Турции, а также сделал съемки видеоклипов башкирских песен в Стамбуле.