Родной брат попытался оставить жителя Башкирии без крыши над головой Фото: автор Родной брат попытался оставить жителя Башкирии без крыши над головой Фото: автор

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана родной брат оставил 33-летнего родственника на улице. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, мужчина через суд добился права проживания в частном родительском доме, но родной брат не захотел пускать его в общий дом и сменил на дверях замки. Гражданин вынужден был обратиться в суд, который удовлетворил его иск.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Должник сначала отказывался выполнять законные требования судебного пристава. Его предупредили, что если он не впустит брата в квартиру добровольно, то вселение будет производиться принудительно и, возможно, без его участия, и может понести расходы в виде штрафа и исполнительского сбора.

Мужчина принял к сведению информацию о штрафных санкциях и исполнительском сборе, он заверил приставов, что готов пустить брата в родительский дом, с его стороны никаких препятствий для вселения не будет.

«В назначенное судебными приставами время в присутствии понятых взыскателю были переданы ключи. Он внес в свою комнату вещи — исполнительное производство было окончено его фактическим исполнением», — пояснили в пресс-службе ведомства.