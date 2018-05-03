Река Уфа за сутки поднялась на полметра Фото: Олег Яровиков Река Уфа за сутки поднялась на полметра Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Башгидромет продолжает мониторить гидрологическую обстановку на реках Башкирии. По данным управления, за сутки река Белая в районе Монумента Дружбы в Уфе поднялась на 18 сантиметров – по состоянию на 8 утра 3 мая уровень воды достиг 321 см. Измерения в районе Стерлитамака показали «прирост» в 49 сантиметров (до 226 см).

Вода в реке Уфе в районе Шакши за сутки поднялась до 360 см (+54 см), в реке Дема в районе Бочкарева опустилась до 421 см (-25 см). Все уровни даны относительно нуля гидропоста. Реки находятся в берегах.