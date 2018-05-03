Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.99

EUR 75.20

3 мая Четверг

Уфа   °

Река Уфа за сутки поднялась на полметра

ОБЩЕСТВО

Река Уфа за сутки поднялась на полметра Фото: Олег Яровиков

Река Уфа за сутки поднялась на полметра Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Башгидромет продолжает мониторить гидрологическую обстановку на реках Башкирии. По данным управления, за сутки река Белая в районе Монумента Дружбы в Уфе поднялась на 18 сантиметров – по состоянию на 8 утра 3 мая уровень воды достиг 321 см. Измерения в районе Стерлитамака показали «прирост» в 49 сантиметров (до 226 см).

Вода в реке Уфе в районе Шакши за сутки поднялась до 360 см (+54 см), в реке Дема в районе Бочкарева опустилась до 421 см (-25 см). Все уровни даны относительно нуля гидропоста. Реки находятся в берегах. 

Теги: половодье, река, Башгидромет
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
5 мая земляне смогут наблюдать максимум метеорного потока Эта-Аквариды
В ночь с 5 на 6 мая в небе над Башкирией ожидается максимум активности метеорного потока Эта-Аквариды. Как сообщают специалисты Уфимского городского план
В Уфе попали под сокращение две тысячи работников
С начала года 110 предприятий и организаций Уфы были вынуждены уволить 1 998 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, по последним
Городские службы оперативно устраняют последствия падения дерева в уфимском парке
Сегодня,2 мая, в диспетчерскую Управления гражданской защиты по Октябрьскому району Уфы поступило сообщение о падении дерева на тропе здоровья «Уфимские
Уфимцы могут принять участие в интернет-проекте «Люблю свою семью»
 Уфимцы могут принять участие в интернет-проекте «Люблю свою семью». Конкурс инициирован администрацией Октябрьского района столицы и направлен на сбереж
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть