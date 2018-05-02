В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни Фото: Олег Яровиков В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В уфимском отделении социальной помощи семье и детям Ленинского района бесплатно присмотрят за детьми до 3 лет. Услуга оказывается на дому. Оставить свое чадо с соцработником можно на время от 165 (более 2,5 часов) до 195 минут (почти 3,5 часа) и не более двух раз в неделю. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление с приложением необходимых документов в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании по адресу: ул. Гафури, 103, телефон: 250-77-00. Услуга по кратковременному присмотру за ребенком (детьми) оказывается организациями социального обслуживания населения, оказывающими услуги на дому.