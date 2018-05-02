Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.99

EUR 75.20

2 мая Среда

Уфа   °

В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни

ОБЩЕСТВО

В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни Фото: Олег Яровиков

В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В уфимском отделении социальной помощи семье и детям Ленинского района бесплатно присмотрят за детьми до 3 лет. Услуга оказывается на дому. Оставить свое чадо с соцработником можно на время от 165 (более 2,5 часов) до 195 минут (почти 3,5 часа) и не более двух раз в неделю. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление с приложением необходимых документов в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании по адресу: ул. Гафури, 103, телефон: 250-77-00. Услуга по кратковременному присмотру за ребенком (детьми) оказывается организациями социального обслуживания населения, оказывающими услуги на дому. 

Теги: социальная помощь
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии скоро потеплеет до 24 градусов
 В Башкирии потеплеет до 24 градусов. Тепло синоптики обещают уже совсем скоро.  Завтра 2 мая днем еще возможен небольшой дождь, в отдельных районах до
В Башкирии на 1 мая выпал град и снег
С прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 апреля и 1 мая местами в Башкортостане прошел дождь с градом и снегом. Очевидцы сообщают о выпадении
Николай Цулыгин рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с теми, кто войдет в тренерский штаб клуба. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал новый главный тр
«Салават Юлаев» сообщил о новых игроках команды
 «Салават Юлаев» сообщил о новых игроках команды. Предложение уфимского клуба принял нападающий сборной России Владимир Жарков. С форвардом подписан дв
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть