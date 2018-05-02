3 мая может стать самым теплым днем с начала весны
3 мая может стать самым теплым днем с начала весны Фото: из открытых источников
3 мая может стать самым теплым днем с начала весны Фото: из открытых источников
УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Завтра, 3 мая, в Башкирии установится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в северо-восточной половине республики до умеренных, ночью с грозами. Несмотря на это, днем воздух в регионе прогреется до +20, 25 градусов, сообщает МЧС по РБ, ссылаясь на данные Башгидрометцентра. Ночью температура воздуха составит +2,+7 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром возможен туман с видимостью 500-1000 метров.