УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С предложением освободить от налога на недвижимость все российские семьи с детьми выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Письмо с предложением направлено президенту России Владимиру Путину, рассказала она «РИА Новости».«Освобождение семей с детьми от налога на недвижимость и налога на землю в размере одного участка на семью и одной единицы недвижимого имущества, ну если речь о квартирах, например, идет, — одна квартира или один дом. Налог ежегодно повышается, и для многих семей эта сумма является значимой. Речь не идет о коммерческой недвижимости, потому что коммерческая недвижимость предполагает извлечение прибыли, речь идет только об индивидуальных домах либо квартирах, которыми пользуются непосредственно для проживания, не для бизнеса», — пояснила суть своей инициативы Волынец. Глава Национального родительского комитета считает, что в рамках поддержки семьи, курс на которую взял президент России Владимир Путин, данная инициатива может быть реализована. https://ria.ru/society/20180430/1519701208.html