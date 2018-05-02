Уфимцы могут принять участие в интернет-проекте «Люблю свою семью» Фото: из открытых источников Уфимцы могут принять участие в интернет-проекте «Люблю свою семью» Фото: из открытых источников

УФА, 2 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцы могут принять участие в интернет-проекте «Люблю свою семью». Конкурс инициирован администрацией Октябрьского района столицы и направлен на сбережение опыта семейных ценностей, укрепление связей между поколениями, пропаганду традиций национальной культуры, истории своего рода, семейных обычаев.

Присоединиться к проекту может каждый желающий. Для этого достаточно опубликовать в социальных сетях фото или видео своей семьи под хэштэгом #люблюсвоюсемью_окт и сопроводить пост рассказом о о своей семье

Авторов интересных историй обещают наградить ценными призами и дипломами.