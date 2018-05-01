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2 мая Среда

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В Кумертау с деловым визитом находится делегация из Республики Кыргызстан

ОБЩЕСТВО

В Кумертау с деловым визитом находится делегация из Республики Кыргызстан

Фото: администрация г. Кумертау

В Кумертау с деловым визитом находится делегация из Республики Кыргызстан

Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Праздничный день 1 мая начался в Кумертау с исторического события. В торжественной обстановке было подписано Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между городом Кумертау и городом Каракол (Киргизия). Делегация из Республики Кыргызстан прибыла в город накануне вечером. Возглавил делегацию мэр города Каракол Данияр Арпачиев. Уже перед подписанием соглашения стороны двух городов, глава администрации Кумертау Борис Беляев и мэр Каракола обсудили возможные проекты  и направления, в которых могут сотрудничать два города. Каракол – туристический центр. Город входит в пятерку лучших горнолыжных курортов мира. На встрече двух глав уже поступило предложение в адрес Кумертау принять участите в традиционных Играх кочевников, которые пройдут в Караколе в начале сентября, а также приглашение на юбилей города. В 2019 году Караколу исполнится 150 лет. 

В ходе встречи и обмена информацией оба мэра пришли к выводу, что города во многом похожи. Это касается и социально-экономических показателей и городских проблем. Гости из Кыргызстана приняли участие в первомайской демонстрации,познакомились с национальной культурой и бытом народностей, проживающих в Кумертау. На Алее Славы посадили молодые саженцы рябины, став участниками экологической акции. В историю города эти деревья войдут как символ мира и согласия двух республик и двух городов. В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гости возложили цветы к Монументу боевой и трудовой Славы. Завершился первый день визита делегации экскурсией по городским объектам.

Теги: сотрудничество
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