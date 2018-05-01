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1 мая Вторник

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«Салават Юлаев» сообщил о новых игроках команды

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 «Салават Юлаев» сообщил о новых игроках команды.

Предложение уфимского клуба принял нападающий сборной России Владимир Жарков. С форвардом подписан двухлетний контракт.

На два сезона рассчитано соглашение с защитником Сергеем Терещенко и с нападающим Пётром Хохряковым.

На один сезон подписан контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым.  

Также в ХК «Салават Юлаев» в обмен на денежную компенсацию вернулся воспитанник уфимского хоккея, нападающий молодёжной сборной России Павел Шэн.

Ранее хоккейный клуб сообщил о контракте с известным финским голкипером Юхой Метсолой

Справка.

Жарков Владимир Александрович 1988 г.р. Рост – 183, вес – 85. Играл в ЦСКА (Москва, 2005-2008, 2012-2018), «Лоуэлл Девилз» (АХЛ, 2008-2010), «Нью Джерси Девилз» (2009-2012). 

Терещенко Сергей Николаевич 1991 г.р. Рост – 187, вес – 93. Играл в «Стальные Лисы» (Магнитогорск, 2009-2011, 2011-2012), СКА-1946 (Санкт-Петербург, 2010/11), «Металлург» (Магнитогорск, 2011-2012, 2013-2018), «Донбасс» (Донецк, 2012-1013).

Хохряков Пётр Александрович 1990 г.р. Рост – 186, вес – 83. Играл в  «Нефтехимик-2» (Нижнекамск, 2005/06, 2007/08), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2008/09, 2009-2012, 2012-2014), «Нефтяник» (Лениногорск, 2008/09), «Реактор» (Нижнекамск, 2009-2012), «Дизель» (Пенза, 2011/12), СКА (Санкт-Петербург, 2014-2016), «Авангард» (Омск, 2016-2018).

Кугрышев Дмитрий Дмитриевич 1990 г.р. Рост – 181, вес – 87. Хват – правый. Играл в  «Квебек Ремпартс» (QMJHL, 2008-2010), «Херши Беарс» (AHL, 2010/11), ЦСКА (Москва, 2011-2013, 2015-2017), «Красная Армия» (Москва, 2011/12), «Сибирь» (Новосибирск, 2013-2015), «Авангард» (Омск, 2017/2018).

Шэн Павел Юрьевич 1999 г.р. Рост – 184, вес – 86.  Играл в «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск, 2016-2018), «Югра» (Ханты-Мансийск, 2017/18).

Теги: хоккей
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