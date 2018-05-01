Уфимцев приглашают на посадку черемухового сада Фото: из открытых источников Уфимцев приглашают на посадку черемухового сада Фото: из открытых источников

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

5 мая уфимцев приглашают на посадку черемухового сада. Экоакция пройдет в Советском районе столицы.

Цветы и листья черемухи выделяют много фитонцидов, что очищает воздух вокруг, убивая болезнетворные микроорганизмы и мелких насекомых, комаров и клещей. Кроме того, дерево распускает красивые пышные, белые, ароматные цветы.

Всех участников акции обещают наградить именным сертификатом, подтверждающим, что дерево было посажено именно вашей семьей.