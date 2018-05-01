Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.99

EUR 75.20

2 мая Среда

Уфа   °

Уфимцев приглашают на посадку черемухового сада

ОБЩЕСТВО

Уфимцев приглашают на посадку черемухового сада Фото: из открытых источников

Уфимцев приглашают на посадку черемухового сада Фото: из открытых источников

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

5 мая уфимцев приглашают на посадку черемухового сада. Экоакция пройдет в Советском районе столицы.  

Цветы и листья черемухи выделяют много фитонцидов, что очищает воздух вокруг, убивая болезнетворные микроорганизмы и мелких насекомых, комаров и клещей. Кроме того, дерево распускает красивые пышные, белые, ароматные цветы.  

Всех участников акции обещают наградить именным сертификатом, подтверждающим, что дерево было посажено именно вашей семьей. 

Теги: экоакция
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на 1 мая выпал град и снег
С прохождением атмосферных фронтальных разделов 30 апреля и 1 мая местами в Башкортостане прошел дождь с градом и снегом. Очевидцы сообщают о выпадении
Николай Цулыгин рассказал о том, кто войдет в тренерский штаб «Салавата Юлаева»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» определился с теми, кто войдет в тренерский штаб клуба. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал новый главный тр
«Салават Юлаев» сообщил о новых игроках команды
 «Салават Юлаев» сообщил о новых игроках команды. Предложение уфимского клуба принял нападающий сборной России Владимир Жарков. С форвардом подписан дв
В Уфе прошел первомайский митинг «За достойный труд и справедливую социальную политику!»
Сегодня в День международной солидарности трудящихся в Уфе, на площади перед городским Дворцом спорта прошел митинг, который организовали профсоюзы респ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть