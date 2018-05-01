УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе состоится праздничное открытие сразу трех фонтанов в городе. В 12.00 включат фонтан в сквере «Орион» в парке «Демский». В 13.00

начнет свою работу музыкальный фонтан в сквере «Театральный», именуемый также «Семь девушек». Также здесь состоится концерт артистов ГДК. В 14.00 горожан приглашают на запуск фонтана в парке «Первомайский».

Сегодня в День Весны и Труда в городе также проходят митинги и праздничные концерты. В своем материале агентство «Башинформ» рассказывает, где отметить Праздник Весны и Труда.