В Башкирии в учалинском детдоме ветер сорвал кусок крыши
В Башкирии в учалинском детдоме ветер сорвал кусок крыши Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
В Башкирии в учалинском детдоме ветер сорвал кусок крыши Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Учалах в детдоме имени Шагивалеева ветер повредил фрагмент крыши площадью 36 кв. м. В учреждении в это время находились 30 детей и трое взрослых, никто из них не пострадал, сообщили в МЧС по Башкирии. Порывом ветра листы профнастила полняло и покорежило. Пожарные сняли их и временно закрыли поврежденный участок брезентом. Ремонт будет проведен, когда ветер стихнет, и погода наладится.