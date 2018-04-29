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29 апреля Воскресенье

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На реке Малый Инзер в Башкирии погибла 33-летняя туристка

ОБЩЕСТВО

На реке Малый Инзер в Башкирии погибла 33-летняя туристка Фото: kvtmsu.ru

На реке Малый Инзер в Башкирии погибла 33-летняя туристка Фото: kvtmsu.ru

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На реке Малый Инзер при прохождении порога Айгир погибла 33-летняя туристка. Как сообщили в МЧС по Башкирии, произошло столкновение двух катамаранов с девятью туристами. Возле данного места дежурили спасатели Белорецкого ЗПСО. Они смогли оперативно оказать помощь пострадавшим, спасли 29-летнюю женщину, но второй туристке помочь уже было нельзя.

Как выяснилось, туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию. Вторая группа не зарегистрировалась.

 

Теги: сплав, айгир, спасатели
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