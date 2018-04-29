В Башкирии на реке Лемезы перевернулся катамаран с тремя туристами Фото: ev-travel.ru В Башкирии на реке Лемезы перевернулся катамаран с тремя туристами Фото: ev-travel.ru

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии на реке Лемезы перевернулся катамаран с тремя туристами. Один из них спасся, двух других ищут спасатели.

Как сообщили в республиканском МЧС, сообщение о бедствии с туристами пришло в диспетчерскую около 16.30. Трое человек сплавлялись по реке Лемезе, у них перевернулся катамаран. Один турист ухватился за бревно и через час его вынесло к поселку Верхние Лемезы Архангельского района, где он обратился за помощью. Двух его товарищей начали искать спасатели, пожарные, полицейские.

UD 19.30 Второй турист нашелся, он жив. Поиски третьего продолжаются.