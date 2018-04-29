Экстренные службы Башкирии устраняют последствия разгула стихии. Ветер не стихает Фото: ГУ МЧС по РБ Экстренные службы Башкирии устраняют последствия разгула стихии. Ветер не стихает Фото: ГУ МЧС по РБ

УФА, 29 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Накануне вечером в экстренные службы Башкирии поступили сообщения о падении деревьев, срыве кровли сразу в нескольких районах Башкирии. Службы спасения продолжают ликвидацию последствий разгула стихии. По последним данным в результате происшествий никто не пострадал.

В столице Башкирии поступили обращения по поводу падения деревьев по улицам Огарева, Менделеева. На проспекте Октября, 26/1 с крыши порывами ураганного ветра сорвало 2 листа шифера, которые упали на детскую площадку. На улице Николая Дмитриева есть угроза падения рекламного щита. На улице Житомирская, 20 на дорогу упало дерево. На улице С.Агиша, 16 упал кусок шифера на крышу автомобиля. На улице Харьковская, 129 с крыши слетел шифер. На улице Цюрупы, 98 на проезжую часть обрушились строительные леса. На улице Красноводская, 18 сорвало мягкую кровлю. По данным управления гражданской защиты, в результате происшествий никто не пострадал.

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан» поступило сообщение от председателя СПК «Октябрь» о том, что частично повреждена кровля зданий молочно-товарной фермы, находящейся в Бижбулякском районе с. Елбулак-Матвеевка, ул. Чкалова, 22.На место происшествия направлены силы и средства РСЧС в количестве 3 единицы техники и 8 человек, в том числе от МЧС 1 единица техники и 3 человека личного состава.По прибытию установлено, что частично повреждена кровля 2-х зданий. Общая площадь повреждения составила 870 кв.м. Погибших, пострадавших нет. Работы по закреплению профнастила будут проводиться, при ослаблении ветра. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В селе Бижбуляк Бижбулякского района частично повреждена крыша детского сада в двухэтажном кирпичном здании.

В деревне Ермекеево, Ермекеевского района Республики Башкортостан в результате сильного порыва ветра повреждена кровля по ул. Коммунистическая, Садовая, Кольцевая, Гагарина. При дополнительном обследовании населенного пункта были выявлены частичные повреждения кровель еще 3 жилых домов по адресам: ул. Набережная, 83 (в доме никто не проживает, повреждено 30 кв.м.), ул. Набережная, 85 (24 кв.м.), ул. Полевая, 6/1 (30 кв.м.). Общая площадь повреждений за 9 жилых домов составляет 284 кв.м. Работы по закреплению профнастила будут проводиться, при ослаблении ветра.

Сегодня, 29 апреля, в республике сохранится сильный ветер с порывами 18-23 м/с, кратковременные дожди ночью с грозами, в северных районах до сильных. В тыловой части циклона температура воздуха днем понизится до 9-14° тепла.

Главное управления МЧС России по Республике Башкортостан призывает жителей быть внимательными и осторожными! Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и хрупкими, ненадежными конструкциями. Водителям просьба снизить скоростной режим и соблюдать правила дорожного движения, а также не парковать машины под деревьями, особенно у придомовых территорий.О всех экстренных и нештатных ситуациях оперативно информируйте экстренные службы по номеру — 112.Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: (347) 233-99-99.