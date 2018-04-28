В Башкирии сегодня началась весенняя охота на пернатую дичь Фото: автор В Башкирии сегодня началась весенняя охота на пернатую дичь Фото: автор

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 28 апреля на территории Башкортостана началась весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь.

Отдел охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии республики напоминает об основных правилах для охотников. Запрещается использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи. Запрещена охота:— с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;— на гусей в период весенней охоты на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива: Кама, Урал, Белая;— на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;— на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты;— на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей в период весенней охоты. Запрещена и добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России и в Красную книгу Республики Башкортостан.

Нарушение правил охоты влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, а также наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 35 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Весенняя охота продлится в регионе 10 календарных дней и завершится 7 мая. Сведения о добытых ресурсах и их количестве следует представить по месту получения разрешений в срок до 28 мая.