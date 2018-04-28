Рустэм Хамитов встретился с представительницей дольщиков стерлитамакского «Башстроя» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов встретился с представительницей дольщиков стерлитамакского «Башстроя» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ходе личного приёма граждан к Главе республики Рустэму Хамитову обратилась жительница Стерлитамака Алёна Головина с просьбой оказать содействие в решении проблем дольщиков ООО «Башстрой». Напомним, что в результате действий директора компании пострадали более 150 человек.

Согласно утвержденному Госстроем РБ плану мероприятий решение жилищных вопросов граждан, пострадавшим от неисполнения обязательств ООО «Башстрой», планируется в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Администрации Стерлитамака рекомендовано осуществить подбор земельных участков для этих целей. При этом Госкомитетом РБ по строительству и архитектуре ведётся разработка подзаконных актов, определяющих порядок реализации таких проектов, направленных на решение проблем дольщиков.

Рустэм Хамитов обсудил перспективы разрешения ситуации в телефонном разговоре с заместителем председателя Госстроя РБ Артёмом Ковшовым и мэром Стерлитамака Владимиром Куликовым, поручив Госкомитету во взаимодействии с администрацией города принять все возможные меры по решению проблемы.