Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.72 ↑

EUR 75.76 ↑

28 апреля Суббота

Уфа   °

В Башкирии проведут обработку территорий от клещей, комаров и мышей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии проведут обработку территорий от клещей, комаров и мышей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии проведут обработку территорий от клещей, комаров и мышей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в рамках государственного задания в апреле, мае и июне Республиканский центр дезинфекции проведет обработку территорий от клещей, личинок комаров и мышей.

Будет проведена акарицидная обработка от клещей на площади 340 га в местах массового отдыха: в парках, скверах, сады и пляжных зонах. Также по плану дезинсекция уфимских водоемов от личинок комаров (ларвицидная обработка) — на площади 120 га. Барьерная дератизация для освобождения помещений от крыс и мышей будет проводиться на территории городов и районов республики общей площадью 22787,5 га.

Объемы и места проведения санитарно-профилактических работ согласованы с Управлением Роспотребнадзора по РБ. Контроль качества и эффективности проводимых мероприятий будет осуществляться Центром гигиены и эпидемиологии в регионе.

Прошлой весной в Уфе было обработано 555 гектаров от клещей, 320 гектаров от взрослых особей комаров и 480 гектаров от личинок комаров на водоемах, а также 10 400 гектаров от грызунов.

Теги: акарицидная обработка
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер
В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь. «Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдел
В Башкирии прогнозируется сильный ветер: порывы до 26 м/c
29 апреля на территории Башкирии ожидаются грозы, по северу сильные дожди, местами очень сильный ветер, порывы 21-26 м/с, сообщается на официальном сайте
Что ждет собственников квартир после изменения жилищного законодательства - Жилстройнадзор Башкирии
На органы жилищного надзора дополнительно возложен контроль над соблюдением требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил
В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра
Завтра, 28 апреля, на территории республики ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, предупреждает МЧС по РБ. На автодорогах ноч
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть