В Башкирии проведут обработку территорий от клещей, комаров и мышей Фото: Олег Яровиков В Башкирии проведут обработку территорий от клещей, комаров и мышей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в рамках государственного задания в апреле, мае и июне Республиканский центр дезинфекции проведет обработку территорий от клещей, личинок комаров и мышей.

Будет проведена акарицидная обработка от клещей на площади 340 га в местах массового отдыха: в парках, скверах, сады и пляжных зонах. Также по плану дезинсекция уфимских водоемов от личинок комаров (ларвицидная обработка) — на площади 120 га. Барьерная дератизация для освобождения помещений от крыс и мышей будет проводиться на территории городов и районов республики общей площадью 22787,5 га.

Объемы и места проведения санитарно-профилактических работ согласованы с Управлением Роспотребнадзора по РБ. Контроль качества и эффективности проводимых мероприятий будет осуществляться Центром гигиены и эпидемиологии в регионе.

Прошлой весной в Уфе было обработано 555 гектаров от клещей, 320 гектаров от взрослых особей комаров и 480 гектаров от личинок комаров на водоемах, а также 10 400 гектаров от грызунов.