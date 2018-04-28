УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

«Агидель» — чемпион!

23 апреля ХК «Агидель» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Женской хоккейной лиги и чемпионом России, обыграв в финальной серии подмосковное «Торнадо» со счетом 3:0, сообщил «Башинформ﻿». С победой уфимок первым поздравил﻿ по телефону глава РБ Рустэм Хамитов. 25 апреля команда вернулась﻿ в Уфу и привезла Кубок ЖХЛ.

26 апреля с тренерским штабом и игроками «Агидели» встретился﻿ Рустэм Хамитов. «Мы очень рады за то, что у нас в республике, городе есть такая замечательная команда «Агидель», которая стала чемпионом России и обладателем Кубка ЖХЛ. Что очень важно, плей-офф проводился впервые, и вы его выиграли. Просто молодцы!» — отметил он. Хамитов также сказал, что победа «Агидели» послужит дополнительным аргументом в переговорах с МФХ о возможности проведения в Башкирии женского чемпионата мира по хоккею.

Обыски в БашГУ

Как сообщает телеканал «Вся Уфа﻿», в БашГУ прошли обыски. «Сотрудники ФСБ изъяли документацию ректората, вероятно, уличавшие руководство в финансовых хищениях», — говорится в сообщении. Ранее возбуждалось уголовное дело против начальника финотдела БашГУ, подозреваемого в получении взятки свыше 500 тысяч рублей. В июне 2017 года УФСБ по РБ проведены обыски отделения учебного заведения в Сибае. Под подозрения в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения попал директор Сибайского филиала БашГУ, рассказали на телеканале.

Terra Bashkiria

26 апреля в Уфе состоялась презентация туристического бренда республики. Логотип «Terra Bashkiria» на фоне оцифрованного фрагмента национального узора и слоган «Душа Урала. Сердце Евразии» представил автор идеи и арт-директор Paradox Box Ильшат Байбурин, сообщает «Башинформ﻿». Продукт оценил глава РБ Рустэм Хамитов. «Мне, как обычному жителю республики, понравился бренд, что называется, лег на душу», — сказал он и отметил, что «через эти образы мы должны показать миру, что мы чтим свою многовековую историю и при этом смотрим вперед, что мы перспективны и современны».

Бывший вице-мэр признан виновным, но освобожден от наказания

47-летний бывший владелец фирмы «Автореал», а впоследствии вице-мэр Уфы Александр Филиппов признан виновным в уклонении от уплаты налогов, сообщает газета «Республика Башкортостан﻿». Решив уклониться от уплаты налогов, он осуществил схему продажи коммерческой организации и ее земельного участка. Реальный доход от сделки составил 29 млн рублей, а уплате подлежал налог в 3,7 млн рублей. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей, но тут же освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. СКР по РБ предъявил Филиппову новое обвинение — в превышении должностных полномочий при реализации программы по расселению из аварийного жилья.

Ремонт соцобъектов плюс газификация Крыма

Башкортостан поможет Белогорскому району Крыма в газификации населенных пунктов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, сейчас специалисты из Башкирии вместе с сотрудниками Минтоплива и энергетики РК и администрацией Белогорского района приступили к анализу схемы газоснабжения района. Также специалисты из Башкортостана в рамках шефства над районом проводят ремонт социальных объектов, сообщает «Башинформ﻿».

Как победить неравенство и надо ли раскулачивать Москву

24-25 апреля в Уфе на форуме Общественной палаты России «Сообщество» обсуждали темы обеспечения достойной жизни и социального равенства в стране. По мнению участников форума, социальное неравенство в стране в последние годы усугубляется, сообщил «Башинформ﻿». Россия находится на третьем месте среди 82 стран мира по региональному неравенству. «Есть регионы, которые близки к уровню Северной Африки, есть близкие к уровню Канады», — отмечалось﻿ на форуме. Среди озвученных идей﻿ по преодолению социального неравенства — прогрессивная шкала налогообложения, патенты для самозанятых.

По мнению секретаря ОП России Валерия Фадеева, «социальное государство невозможно без прогрессивной шкалы налогообложения». По его мнению, надо стремиться﻿ к тому, чтобы жизнь в регионах страны была более или менее одинаковой, но «это не значит, что Москву надо раскулачивать, ни в коем случае. Надо поднимать региональную жизнь». Также Фадеев сообщил﻿, что коррупция исчезнет через 30-50 лет, она есть везде, «но, когда смотришь на личные яхты размером с крейсер, это все-таки раздражает».

Об активности НКО в Башкортостане и реальных результатах их деятельности рассказала﻿ на форуме председатель ОП РБ Ольга Панчихина.

Накануне форума соучредитель БФ «Я есть!» актриса Ксения Алферова проинспектировала﻿ Серафимовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей и другие соцобъекты.

24 апреля глава Башкортостана Рустэм Хамитов и секретарь ОП РФ Валерий Фадеев обсудили ﻿различные аспекты социально-экономического развития региона. Важной темой обсуждения стала экология, в том числе опыт Башкортостана в области хранения, сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов. Как отметил Фадеев по итогам встречи, «в Башкирии эта тема начала решаться много лет назад. И здесь эта проблема практически решена».

Из-за низкой цены на молоко

Как информировал телеканал БСТ﻿, из-за низкой закупочной цены на молоко в Башкортостане уменьшается поголовье крупного рогатого скота. Об этом шла речь на видеоселекторном совещании в Правительстве региона. Владельцы личных подсобных хозяйств избавляются от дойных коров, чтобы не нести убытки, говорится в сообщении. Кроме того, в республике полным ходом идут весенне-полевые работы, для проведения которых фермеры воспользовались краткосрочными кредитами под 3% годовых. В банках заимствовано почти 7 млрд рублей.

Экс-главу ДОСААФ Башкирии подозревают в причинении многомиллионного ущерба

Как сообщает ГТРК «Башкортостан﻿», в Уфе по материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями председателем регионального отделения ДОСААФ России. Военной прокуратурой ЦВО установлено, что в 2016 году бывший председатель регионального отделения ДОСААФ России по РБ незаконно предоставлял в пользование индивидуальному предпринимателю помещения общежития, принадлежащего Обществу. Часть объектов была передана по заниженной арендной ставке, другая часть — на безвозмездной основе. Причиненный государству ущерб превысил 8,8 млн рублей.

Фестиваль Ильдара Абдразакова

24-27 апреля в Уфе проходил I Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, приуроченный к 20-летию творческой деятельности народного артиста РБ и РТ, лауреата премии «Золотая маска», дважды обладателя премии «Грэмми», сообщил «Башинформ﻿».

24 апреля на открытии фестиваля в Башкирском театре оперы и балета выступили Ильдар Абдразаков и его творческие друзья. 25 апреля в рамках фестиваля в ГКЗ «Башкортостан» прошел благотворительный﻿ концерт, организованный БОФ «Мархамат». В концерте приняли участие Ильдар Абдразаков, солист Мариинского театра Сергей Скороходов и солисты Башоперы. На концерте присутствовал Рустэм Хамитов со своей мамой.

27 апреля фестиваль завершился﻿ фееричным гала-концертом в Башопере. За дирижерский пульт НСО РБ встала итальянский дирижер Сперанца Скаппуччи, возглавляющая Королевский оперный театр Валлонии в Льеже (Бельгия). В концерте участвовали Ильдар Абдразаков, солист Мариинки Сергей Скороходов, уфимские певцы﻿. На концерте присутствовали глава РБ Рустэм Хамитов с супругой, телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.

После завершения фестиваля глава РБ наградил Ильдара Абдразакова орденом Салавата Юлаева.

Уфу снова сделают судоходной

27 апреля в Уфе открылись речные переправы, первые пассажиры могут отправиться к своим «соткам», пишет газета «Вечерняя Уфа﻿». Подготовлены 8 самоходных и 5 несамоходных судов. Стоимость проезда не изменится и составит 25 рублей, для льготников — 15 рублей. При пользовании соцкартами проезд на речном транспорте бесплатный, добавили в газете.

Как в Уфе открылась речная навигация — в фоторепортаже РБК-Уфа﻿. Издание﻿ также сообщает, что реку Уфу снова сделают судоходной для нужд «Кроношпана».

Чтобы был рост инвестиций

25 апреля в Уфе состоялось заседание Общественного совета по улучшению инвестклимата и развитию экспорта при Главе РБ, которое провёл Рустэм Хамитов. В частности, были рассмотрены инвестиционные планы ведущих предприятий республики, передает «Башинформ﻿».

«Что касается инвестиций, то ожидания в прошлом году в этой части не оправдались, — сообщил Рустэм Хамитов. — Инвестиционный поток снизился значительно — более чем на 20%». Он подчеркнул, что правительство заинтересовано в развитии бизнеса, росте экономики, поэтому готово оказать поддержку инвестпроектам компаний. «Давайте говорить честно: что вам мешает и что нужно для того, чтобы был рост инвестиций», — сказал Хамитов, добавив, что «мы будем проводить ежеквартальный мониторинг реализации инвестиционных планов предприятий».

Об инвестпланах 30 крупнейших предприятий республики рассказал на заседании глава Минэкономразвития РБ Сергей Новиков.

Первый троллейбус с автономным ходом

В Уфе презентовали первый низкопольный троллейбус с автономным ходом местного производства «Горожанин», пишет «Молодежная газета﻿». «Начинкой» машины стало самое современное оборудование. При необходимости машина отсоединяется от контактной сети, и троллейбус движется как электробус до требуемого места. «Горожанин» оснащается ГЛОНАСС, модулями Wi-Fi, мультимедиа, видеонаблюдения, кондиционирования, автосистемой оплаты проезда.

Какие нам нужны профсоюзы

27 апреля глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с профсоюзным активом республики. Обсуждались вопросы взаимодействия профсоюзов с руководством предприятий, соблюдения трудового законодательства, сообщает «Башинформ﻿». «В том, что республика добивается неплохих показателей в экономике, социальной сфере, конечно же, немалая заслуга и профсоюзов», — сказал на встрече глава региона. Он также сообщил, что Башкортостан по средней зарплате преодолел рубеж 30 тысяч рублей в месяц. Республика обеспечивает все условия, которые определены в части увеличения зарплат по отношению к МРОТ, который с 1 мая приравнивается к прожиточному минимуму. С учётом уральского коэффициента в Башкирии эта сумма составит 12 838 рублей. Повышение коснётся 33 тысяч человек.

Председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов рассказал о результатах проверок, проведённых на предприятиях республики инспекторами профсоюзов. «Нам нужны профсоюзы, которые защищают интересы человека. Люди нас не поймут, если мы будем говорить о количестве проверок… Реальные заботы лежат в несколько другой плоскости. Давайте исходя из этого и будем выстраивать свои действия», — отметил Рустэм Хамитов.

ТОС уполномочен заявить

За окном свалка мусора, от детской площадки остались одни сломанные качели, а подъездная дорога уже лет 10 просит ремонта. Все эти вопросы можно «разрулить» с помощью территориального общественного самоуправления. Сколько ТОСов в республике и как их привлечь к решению локальных проблем, выяснили в газете «Уфимские ведомости﻿».