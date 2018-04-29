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Отдыхайте правильно: пожарная безопасность на природе

ОБЩЕСТВО

Отдыхайте правильно: пожарная безопасность на природе Фото: Олег Яровиков

Отдыхайте правильно: пожарная безопасность на природе Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Ежегодно с наступлением весны спасателям приходится сталкиваться с проблемой весеннего выжигания сухой травы и увеличением количества вызванных им пожаров. В подавляющем большинстве случаев такие пожары происходят из-за нарушения человеком элементарных требований правил пожарной безопасности. Статистика показывает, что их всплеск пожаров наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать за город.

Чтобы горение травы не привело к серьезным последствиям, при подготовке садовых участков, дворовых территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:

 Памятка о соблюдении правил пожарной безопасности на садовых участках и дворовых территориях

  • произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы; 

  • на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);

  • установить на приусадебном участке емкость с водой; 

  • напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста).

  • костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.

В пожароопасный период граждане при нахождении в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, которыми запрещается:
 

  • разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу;

  • бросать бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

  •  засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором и сжигать такие отходы и мусор.

 Особое внимание следует обратить на то,

Противопожарная минерализованная полоса
что Правилами пожарной безопасности в лесах категорически запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.   

За нарушение данных требований граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 8.32. КоАП РФ в виде штрафа, а в случае наступления вреда обязаны возместить причиненный ущерб.

Помните!

Горение травы и сухостоя — процесс неуправляемый. Огонь легко может перекинуться на чье-либо имущество или строение, на лесной массив, затруднить видимость на дорогах, а продуктами горения можно легко отравиться.

В случае происшествия

звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Теги: пожарная безопасность
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