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2 мая Среда

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В Уфе пройдет II Республиканский Родительский Форум

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 мая 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

19 мая в Уфе пройдет II Республиканский Родительский Форум-2018. На этот раз его участники обсудят роль родительских сообществ в современном образовании.

Как сообщает Министерство образования РБ, программа Форума разрабатывается и готовится с привлечением большого количества экспертов и практиков республиканского и федерального уровня и обещает быть очень яркой, полезной, интересной и насыщенной.

Форум будет проводиться с целью консолидации усилий органов государственной власти и общественных организаций в решении вопросов, связанных с защитой прав детей, формирования условий для повышения эффективности работы, направленной на профилактику и выявление проблем у детей и подростков, вовлечение общества в социально значимые дела, обмен опытом и практиками работы с семьями.

В рамках Форума состоятся мастер-классы, дискуссионные площадки, работа консультационных служб для родительской общественности.

Республиканский Родительский Форум — самое масштабное событие для родителей в Башкортостане. Первый такой форум состоялся 1 июня 2017 года в Государственном Собрании — Курултае республики по инициативе Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и собрал на своей площадке более 500 родителей. Для участия во II Республиканском Родительском Форуме необходимо пройти [a=https://roditelskiy-forum-2018.timepad.ru/event/712309/.онлайн-регистрацию[/a]﻿.

Место проведения: Конгресс-холл. 

Теги: родительский форум
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