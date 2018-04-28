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28 апреля Суббота

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В Башкирии провели фестиваль спортивных семей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии провели фестиваль спортивных семей

Фото: администрация Стерлитамакского района

В Башкирии провели фестиваль спортивных семей

Фото: администрация Стерлитамакского района

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Стерлитамакском районе прошел традиционный районный фестиваль «Папа, мама и я — спортивная семья», посвященный Году семьи в Республике Башкортостан и предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне. Спортивный праздник в школе села Новое Барятино собрал самые дружные и спортивные семьи района — Ахмеровых и Джемакуловых-Еникеевых из села Рощинский, Мухамедьяновых из Золотоношки, Пысиных  из Талалаевки, Гавриловых из Абдрахманово, Малофеевых-Мельниковых из Новой Отрадовки и Шаяхметовых из Буриказганово. Участники фестиваля показали свое мастерство в дартсе, легкоатлетической и комбинированной эстафете, перетягивании каната, прыжках в длину и игровых видах спорта, сообщили в администрации муниципалитета. 

По итогам фестиваля победителем стала семья Мухамедьяновых, второе и третье место поделили семьи Пысиных и Ахмеровых. Призеры и участники были награждены дипломами, медалями и ценными призами от организаторов — комитета по делам молодежи и комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Стерлитамакского района.

 

Теги: семейная политика, спортивный праздник
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