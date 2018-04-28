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28 апреля Суббота

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Башгидромет сообщил о погоде на майские праздники

ОБЩЕСТВО

Башгидромет сообщил о погоде на майские праздники Фото: Олег Яровиков

Башгидромет сообщил о погоде на майские праздники Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башгидромет сообщил о погоде на майские праздники. По прогнозу, в выходные и праздничные дни сохранится неустойчивый характер погоды. После сильного и очень сильного ветра, ожидаемого в течение суток 29 мая, скорость ветра ослабнет. Однако территория республики по-прежнему будет находиться в зоне фронтального раздела. В большинстве районов периодами будут наблюдаться дожди. Преобладающая температура воздуха ночью 0,+6°, при прояснениях до -3°, днем +9,+15°.

Теги: погода, праздники
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