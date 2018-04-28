Куда сходить 1 мая в Уфе
Куда сходить 1 мая в Уфе Фото: Олег Яровиков
Куда сходить 1 мая в Уфе Фото: Олег Яровиков
УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Впереди жителей Башкирии ждут четыре выходных дня. Традиционно в Уфе запускаются фонтаны, проходят митинги и праздничные концерты. Агентство «Башинформ» подскажет, где отметить Праздник Весны и Труда.
30 апреля в 12.00 — торжественно начнет работу фонтан на площади имени Салавата Юлаева. Также уфимцев и гостей столицы ждет развлекательная программа «Счастливая семья — счастливое детство!».
1 мая 13.00 — праздничное открытие фонтана «Семь девушек» и концерт артистов ГДК.
1 мая 12.00 — запуск фонтана в сквере «Орион» в парке «Демский». В 10 часов начнется спортивная программа «ДемаВелоПервомай».
1 мая 14.00 — запуск фонтана в парке «Первомайский».
1 мая в 11.00 на площади перед Дворцом спорта Федерация профсоюзов Республики Башкортостан организует митинг под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!
1 мая 14.00 — турнир по мини-футболу среди спортшкол и праздничный концерт «Весенних красок хоровод».
1 мая 12.00 — на площади имени Серго Орджоникидзе состоятся ярмарка и праздничный концерт,
1 мая 13.00 — в парке имени Ивана Якутова пройдет концертно-игровая программа к открытию в парке летнего сезона.
В массовых и детских библиотеках пройдут книжные выставки, видеоуроки тематические полки, хронографы, студии права, информационные столы просмотра литературы, экскурсы, праздничные и конкурсно-игровые программы, викторины, мастер-классы, акции, громкие чтения, литературно-музыкальные часы, выставки творческих работ и рисунков, конкурсы рисунков на асфальте, посвященные Празднику Весны и Труда.