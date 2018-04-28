Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.72 ↑

EUR 75.76 ↑

28 апреля Суббота

Уфа   °

Куда сходить 1 мая в Уфе

ОБЩЕСТВО

Куда сходить 1 мая в Уфе Фото: Олег Яровиков

Куда сходить 1 мая в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Впереди жителей Башкирии ждут четыре выходных дня. Традиционно в Уфе запускаются фонтаны, проходят митинги и праздничные концерты. Агентство «Башинформ» подскажет, где отметить Праздник Весны и Труда.

На запуск фонтанов

30 апреля в 12.00 — торжественно начнет работу фонтан на площади имени Салавата Юлаева. Также уфимцев и гостей столицы ждет развлекательная программа «Счастливая семья — счастливое детство!».

1 мая 13.00 — праздничное открытие фонтана «Семь девушек» и концерт артистов ГДК.

1 мая 12.00 — запуск фонтана в сквере «Орион» в парке «Демский». В 10 часов начнется спортивная программа «ДемаВелоПервомай».

1 мая 14.00 — запуск фонтана в парке «Первомайский».

 

 

На митинг

1 мая в 11.00 на площади перед Дворцом спорта Федерация профсоюзов Республики Башкортостан организует митинг под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!

 

На концерты и спортивные турниры

1 мая 14.00 — турнир по мини-футболу среди спортшкол и праздничный концерт «Весенних красок хоровод».

1 мая 12.00 — на площади имени Серго Орджоникидзе состоятся ярмарка и праздничный концерт,

1 мая 13.00 — в парке имени Ивана Якутова пройдет концертно-игровая программа к открытию в парке летнего сезона.

 

На выставки

В массовых и детских библиотеках пройдут книжные выставки, видеоуроки тематические полки, хронографы, студии права, информационные столы просмотра литературы, экскурсы, праздничные и конкурсно-игровые программы, викторины, мастер-классы, акции, громкие чтения, литературно-музыкальные часы, выставки творческих работ и рисунков, конкурсы рисунков на асфальте, посвященные Празднику Весны и Труда.

 

 

Теги: 1 мая, Уфа, праздник Весны и Труда, куда сходить
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Синоптики прогнозируют в Башкирии первые грозы и шквалистый ветер
В ночь на субботу, 28 апреля, по северу Башкирии пройдет небольшой дождь. «Температура воздуха ночью +1,+6 градусов. Днем кратковременные дожди, в отдел
Что ждет собственников квартир после изменения жилищного законодательства - Жилстройнадзор Башкирии
На органы жилищного надзора дополнительно возложен контроль над соблюдением требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, правил
В Башкирии МЧС объявило штормовое предупреждение из-за ветра
Завтра, 28 апреля, на территории республики ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, предупреждает МЧС по РБ. На автодорогах ноч
Минтруд Башкирии назвал минимальную зарплату в республике с 1 мая
 С 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в Башкирии составит почти 13 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда республики. Как пояснили в в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть