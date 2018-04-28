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28 апреля Суббота

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Гидрометцентр подтвердил прогнозы на лето в России

ОБЩЕСТВО

Гидрометцентр подтвердил прогнозы на лето в России Фото: Олег Яровиков

Гидрометцентр подтвердил прогнозы на лето в России Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Температура воздуха предстоящим летом в России ожидается около или выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В целом лето по температуре ожидается около или выше нормы​​​. В центре европейской России количество осадков прогнозируется близко к норме, на юге — около и меньше нормы», — сказал руководитель Гидрометцентра. При этом на севере европейской части России повышенная вероятность недостатка осадков, сообщил метеоролог. Как уточнил Роман Вильфанд, июль будет самым дождливым месяцем года.

Теги: погода
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