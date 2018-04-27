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27 апреля Пятница

Уфа   °

Константин Толкачев предложил ввести государственный контроль за операциями с криптовалютой

ПОЛИТИКА

УФА, 27 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Спикер парламента Башкортостана Константин Толкачев  считает необходимым на федеральном уровне внедрить систему государственного регулирования финансовых операций с криптовалютой, которая может использоваться в расчетах при совершении коррупционных и иных преступлений. Председатель Госсобрания РБ выступил с докладом на заседании Президиума Совета законодателей, которое провели в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В настоящее время происходит фактический разрыв цепочек денежных транзакций, так как движение криптовалюты не представляется возможным отследить, — отметил Константин Толкачев. — В результате возникает неконтролируемый денежный поток, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции. Отсутствие на данный момент возможности регулирования перемещения данных денежных средств создает значительные сложности в работе по противодействию коррупции».

Константин Толкачев обозначил также и иные меры, необходимые для совершенствования борьбы с коррупцией.

«Целесообразно предусмотреть специальную уголовную ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, а также внести в статью 163 Уголовного кодекса изменения, в соответствии с которыми к вымогательству относились бы действия по требованию имущества или права на имущество за отказ от участия в торгах, в том числе по продаже и аренде государственного и муниципального имущества», — считает председатель парламента Башкортостана.

Эти и ряд других изменений законодательства наряду с широким применением информационных технологий в сфере оказания государственных и муниципальных услуг позволят, по мнению Константина Толкачева, свести проявления коррупции к минимуму.

«Эта работа тем более важна, что из всех видов экономических преступлений наиболее опасными являются преступления коррупционной направленности, — подчеркнул Константин Толкачев. — По данным правоохранительных органов, хотя и наметилась небольшая тенденция по снижению количества выявленных коррупционных преступлений, показатели остаются высокими. Так, в прошлом году зарегистрировано почти 30 тысяч таких преступлений. В региональном разрезе рост отмечен в 33 субъектах Российской Федерации, снижение — в 48».

Теги: криптовалюта, Константин Толкачев
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